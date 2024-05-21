Hakkari'de 9 Kişi 380 Bin TL Dolandırıldı

Hakkari'de bir hafta içerisinde 9 kişi yaklaşık 380 bin TL dolandırıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 3 vatandaşın sosyal medya üzerinden ev eşyası almak isterken, 4 vatandaşın sahte altın alırken, 2 vatandaşın ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslarla kart bilgilerini paylaşarak 380 bin TL dolandırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Güvenmediğiniz satıcıdan bir şey alırken iki kez düşünün, mümkünse ürünü görmeden ve emin olmadan para göndermeyin. Sizi arayan bir kamu görevlisi kart bilginizi, hesap ya da şifrenizi talep etmez. Unutmayın, duyarlılığınız şahıslara karşı en büyük kozunuzdur" denildi. - HAKKARİ