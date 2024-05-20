Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Asma Toplarken Düşen Kadın Helikopterle Hastaneye Götürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Zap Suyu kenarında asma toplarken düşen 59 yaşındaki kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü. Olay yerine AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de Zap Suyu kenarında asma toplarken düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.

Hakkari-Çukurca kara yolundaki Yıldız Dere mevkisinde Zap Suyu kenarında asma toplayan 59 yaşındaki Gülizar Kaya, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Kaya'yı almaya zorlu arazi şartları araç gidemeyince helikopter istendi.

Sedyeye konulan kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikoptere alınarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Jandarma İtfaiye Hakkari AFAD Acil Durum Kaza Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı

 Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor

 Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title