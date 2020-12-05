Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı
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Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı

05.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:58
Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı

Son dakika haberleri... Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı. Polis sokaktan gidene kadar yüksek bir duvarın üzerinde bekleyen maskesiz çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. O anlar ise cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Kısıtlamaya rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar panikle kaçtı.

Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi. Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları ve duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı
Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı
Son dakika! Bursa'da çocuklar kısıtlamada polisi görünce böyle saklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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