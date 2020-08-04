Sinop'taki orman yangını 'ateş kuşu'nun desteğiyle kontrol altında (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSinop'un Durağan ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle saat 15.30 sıralarında söndürüldü.
04.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:46
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Sinop'un Durağan ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle saat 15.30 sıralarında söndürüldü. Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinde 1 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle ekiplerin karadan yürüttüğü soğutma çalışmalarına destek verildi. Yangında, yaklaşık 40 dönümlük alanda hasar oluştuğu öğrenildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yangınla ilgili, "Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.
Kaynak: DHA