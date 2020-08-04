Sinop'taki orman yangını 'ateş kuşu'nun desteğiyle kontrol altında (2) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSinop'un Durağan ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle saat 15.30 sıralarında söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sinop'un Durağan ilçesinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle saat 15.30 sıralarında söndürüldü. Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinde 1 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterle ekiplerin karadan yürüttüğü soğutma çalışmalarına destek verildi. Yangında, yaklaşık 40 dönümlük alanda hasar oluştuğu öğrenildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yangınla ilgili, "Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Kaynak: DHA