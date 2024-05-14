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İsrail'de askeri üste yangın çıktı

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İsrail'in Ramat Gan kentinde bulunan askeri üssünde çıkan yangına 28 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölen ya da yaralanan olmadı.

- İsrail'de askeri üste yangın

TEL AVİV - İsrail'in Ramat Gan kentinde bulunan askeri üste yangın çıktı.

İsrail'in Ramat Gan kentinde yer alan Tel Hashomer askeri üssündeki bir depoda yangın çıktı. Çeşitli ekipmanların bulunduğu depoda yangına 28 itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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