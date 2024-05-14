Burdur'da Ahır Yangınında Ev ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde gece saatlerinde ahırda başlayan yangın samanlığa ve eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ile söndürülen yangında ahır, ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülümser Türken'e ait ahırda elektrik kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Yangını gören ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahırdan samanlığa, oradan da eve sıçrayan yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü yangında ev, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR