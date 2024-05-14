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Çayırova'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, elektrik tellerinin kopması sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucunda deponun bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Ülker Sokak'taki bir geri dönüşüm deposunun üzerinden geçen elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangında deponun bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Çayırova İtfaiye İtfaiye Çevre Yaşam Güncel Haberler

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