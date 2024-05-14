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Burdur'da Sanayi Sitesinde Yangın: Oto Yedek Parça Deposunda Maddi Hasar Meydana Geldi

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Burdur'da sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada çıkan yangında, oto yedek parça deposunda maddi hasar meydana geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur'da sanayi sitesinde kaynak yapıldığı esnada çıkan yangında, oto yedek parça deposunda maddi hasar meydan geldi.

Yangın, saat 11.20 sıralarında Burdur merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto yedek parça deposunda kaynak yapıldığı esnada makineden sıçrayan kıvılcımlardan yangın çıktı. İş yeri çalışanları yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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