Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
17.09.2020 22:33 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:36

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yeşil Göl mevkisi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine Tosya ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Tosya Orman İşletme Müdürü Erol Çınkır, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini kaydederek, "Tosya Belediyesi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden kısa sürede destek sağlandı. Yangında bir hektar alan zarar gördü." dedi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Davutlar köyü sakinlerinden Şerif Ekerbiçer de köylerinin Tosya'ya sınır olduğunu aktararak, "Bundan 2 saat önce ormancı 'ormandan duman çıkıyor, yangın var, köye ilan ettir' dedi. Köylülerimizle yola çıktık geldik. Yangın başlamıştı. Ondan sonra itfaiyeler geldi. Yangını söndürdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mehmet Ulusoylar
Mehmet Ulusoylar
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Halil Sezai İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tisserand Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Avrupa Trabzonspor Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 22:36:33. #1.14#
title