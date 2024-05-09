Adıyaman'da Afet Konutları Şantiyesinde Yangın Eğitimi Verildi

Adıyaman'da yapımı devam eden afet konutları şantiyelerinde çalışan personellere yangın önlemleri ve yangın esnasında yapılması gerekenler hakkında teknik eğitimler verildi.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi, Emlak Konut, İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD tarafından İndere ve Örenli Mevkiindeki TOKİ kontrolünde devam eden afet konutları şantiyesi gibi toplu yaşam alanlarında meydana gelebilecek yangınlara karşı burada çalışan personellere yangın önlemleri ve yangın esnasında yapılması gerekenler, türlerine göre alevlere müdahale, yangından korunma gibi eğitim gerçekleştirildi.

Emlak Konut GYO Adıyaman Proje ofisi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve İtfaiye Müdürü tarafından ziyaret edildi.

TOKİ kontrolündeki afet konut şantiyeleri için müşavir firmanın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile irtibat kurularak gerekli istişareler yapıldı.

Konut alanlarında yüklenici firmaların yangın ve acil durum müdahale ekiplerine afet ve acil durumlarda neler yapmaları gerektiği konusunda ekipler tarafından bilgi verildi. Düzenlenen eğitimde yaklaşık 750 kişi yaşanabilecek acil durumlar karşı bilgilendirildi. - ADIYAMAN