İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü
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İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 55 yaşındaki kadın, evinin bahçesine giren kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'de kamyonet evin bahçesine girdi: 1 ölü
31.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:38

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 55 yaşındaki kadın, evinin bahçesine giren kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bademli Mahallesi'nden ilçe merkezine seyreden İbrahim K. (65) idaresindeki 35 ZGY 23 plakalı kamyonet, Üçcevizler Küme Evleri mevkisinde yoldan çıkarak Adnan Öykenli'ye ait evin bahçesine girdi.

Bu sırada evinin bahçesinde bulunan Saliha Öykenli, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, AA muhabirine, kazanın, Saliha Öykenli'nin elini yıkamak için bahçeye çıktığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Öykenli'nin komşusu Selim Karataş da kaza yerine koştuğunu, komşusunu yaralı halde gördüğünü anlattı.

Kaynak: AA

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