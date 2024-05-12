Ödemiş'te Helvuç Bayramı Kutlandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde üç ayların başlamasının ardından çocuklara dini bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç bayramı kutlandı. Tekke Mahallesindeki kutlamalarda mahalle sakinleri, çocuklar için hazırladıkları çeşitli yiyecek ve oyuncakları mahalle meydanına bıraktı. Etkinlikte tavuklu pilav, yöresel keşkek ve helva ikramları yapıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde üç ayların başlamasının ardından çocuklara dini bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç bayramı kutlandı.
Tekke Mahallesindeki kutlamalarda mahalle sakinleri, çocuklar için hazırladıkları çeşitli yiyecek ve oyuncakları mahalle meydanına bıraktı.
Aile büyükleri yiyecek ve oyuncakları, çocukların poşetlerine koydu.
Etkinlikte tavuklu pilav, yöresel keşkek ve helva ikramları yapıldı.
Tekke Mahalle Muhtarı Ahmet Korkmaz, AA muhabirine geleneksel kutlamayı geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yapamadıklarını ifade ederek, "Topladığımız yardımları oraya gönderdik. 627 yıllık geleneğimizde çocukları sevindirmeyi, çocuklara saygıyı sevgiyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Çocuklara büyüklerine hoşgörülü davransın diye hediye veriyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinden Tufan Koca da geleneğin üç ayların başlamasının ardından çocuklara dini bilinci kazandırmayı amaçladığını anlattı.
Çocuklardan İsmail Koca ise hediyeler verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, geleneğin devam etmesini istediklerini belirtti.
Helvuç bayramı etkinliklerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da katıldı.