Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı (3)
AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları Kaya parçalarının yolu kapatması ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem
Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları
Kaya parçalarının yolu kapatması
ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.
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