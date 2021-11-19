Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı (3) - Haberler
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Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı (3)

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları Kaya parçalarının yolu kapatması ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem

Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları

Kaya parçalarının yolu kapatması

ERZURUM - Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı.

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Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı (3)

Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı (3)

Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı (3)

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 Hınıs Köprüköy kara yoluna düşen kaya parçaları yolu kapattı

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AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri

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