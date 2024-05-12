Erzurum'da hortum evleri uçurdu

Erzurum'da hortum kamerada: Evlerin çatılarını uçurdu, ortalık savaş alanına döndü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan olumsuz hava, Söğütlü Mahallesi'nde hortumla kendini gösterdi.

Öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum'a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi'nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı.