Erzurum'da din görevlileri hafızlıkta yarıştı

Erzurum İl Müftülüğü tarafından "Din Görevlileri Arası Hafızlık İl Birinciliği Yarışması" gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Hafızlık Yarışması"nda Erzurum finalisti belli oldu. Solakzade Camii'nde yapılan yarışmada Palandöken İlçe Müftülüğüne bağlı Ebu İshak Camii İmam Hatibi Yusuf Ürker birinci oldu. İl Müftülüğü tarafından bütün yarışmacılara derecelerine göre çeşitli hediyeler verildi.

Ödül törenine katılan İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İl birincilerinin katılacağı Bölge Finali Yarışması 02 Temmuz 2024 Salı günü Erzurum'da yapılacak. - ERZURUM