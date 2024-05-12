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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Anneler Günü için Mesaj Yayınladı

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer, "Annelerimiz fedakarlıkları ve sevgileri ifade edilemeyecek kadar büyük ve değerlidir. Anne bir gülümsemeyle büyüyen bir dünyadır." dedi.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını evlatlarına adayan her anımızda yanımızda olan ve hakkı hiç ödenemeyecek olan annelerimizin bu özel gününü kutluyorum. Anne bir gülümsemeyle büyüyen bir dünyadır. Dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır annelerimiz. Anne bir canın hayat bulduğu en güzel karşılıktır. Yaşamımızda bizi, belki de karşılıksız seven tek varlık annelerimizdir. Ülkemize ve insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa göğüs gererek fedakarca çalışan anneler, aile değerlerinin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının da en önemli güvencesidir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, tüm sıkıntılarda sığındığımız liman olan annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlara da hissettirmektir. Bu yüzden hiçbir hediye anne sevgisinin üzerinde değildir. Annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Onların emekleri, fedakarlıkları ve sevgisi, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük ve değerlidir. Bu yüzden annelerimizi sadece yılın bir gününde değil her zaman hatırlamalı ve değerini bilmeliyiz. Bu vesile ile birlikte başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Her günü mutlu sağlıklı ve sevinç dolu yaşam temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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