Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Engelliler Haftası Mesajı Yayınladı

Erzurum valisi Mustafa Çiftçi, 10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Mustafa Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler' de alınan kararla 10-16 Mayıs tarihleri "Engelliler Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Mazlum ve muhtaçların daima yanında olarak yardımlaşma, dayanışma, şefkat ve merhamet duyguları ile beslenen milletimiz, tüm engellerin sevgi ile aşılacağının bilincinde ve duyarlılığındadır. Engelli vatandaşlarımız ile sosyal dayanışmanın sağlanması, onlara destek olmak, acı ve mutlu günlerini paylaşmak, sevgi ve saygı tohumlarını atabilmek; toplumumuz için dikkat edilmesi gereken önemli hususların başında gelmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına aktif katılımlarını sağlamak için bizlere düşen, engellilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmaktır. Bunun için "Engelliler Haftası"nı bir fırsat olarak görmeli fakat sadece bir hafta değil, her zaman engelli vatandaşlarımız ile hayatı paylaşmalı ve engellilere verilen hizmetleri arttırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalıyız. Çünkü engelli vatandaşlarımız da tıpkı bizler gibi, topluma katkıda bulunabilecek, üretebilecek ve başarılar elde edebilecek potansiyele sahiptir.

Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve onları topluma daha aktif bir şekilde dahil etmek için çok çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, engelli vatandaşlarımızın eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hayata katılım imkanları genişletilmektedir. Engelli vatandaşlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve haklarının korunması için de gerekli adımlar atılmaktadır. Ancak, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için sadece devlete değil, tüm topluma önemli görevler düşmektedir. Engelli vatandaşlarımıza karşı ön yargıların ve engellerin ortadan kaldırılması ve engellilerin topluma eşit bireyler olarak katılımlarının sağlanması hepimizin ortak sorumluluğudur.

Mutlu bir toplum inşa etmenin ancak farkındalık ile mümkün olduğuna canıgönülden inanarak Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımızla dayanışma ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesini ve engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için ortak bir çaba göstererek hayırlara vesile olmasını diliyor, Cenab-ı Hakk'tan onlara aileleri ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam niyaz ediyorum." - ERZURUM