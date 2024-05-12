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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Anneler Günü'nü Kutladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi mesajında, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, nesillerin sağlıklı yetiştirilmesi için ömrünü adayan; sadece bedenimizi değil ruhumuzu, kalbimizi ve zihinlerimizi doyurup evladını her şartta sevgiyle koruyan ve kucaklayan kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Anne; merhametin, fedakarlığın ve karşılıksız sevginin gönüllerimizde can bulmuş halidir. Her daim yanımızda olarak varlıkları ile gücümüze güç katan, yemeden yediren, giymeden giydiren, bizleri canından bir can olarak gören analarımızın üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. İnancımıza göre anneye hürmet, cennetin kapılarını aralayan bir anahtardır. Peygamber Efendimiz (S.A.S.) bu hususta "Vaktinde kılınan namazdan sonra en sevimli iş, anne-babaya iyilik yapmaktır." buyurmaktadır. Bize düşen görev; annelerimizin rızasını kazanmak, hayır dualarını almak, yaşam biçimimiz ve davranış şeklimizle yaşamımız boyunca onlara layık olmaya çalışmaktır." dedi.

Vali Çiftçi daha sonra şöyle devam etti, "Yeryüzünün en güçlü duygusu olan sevgi; akıllara ilk olarak şefkat hissiyle örülü çocukluğumuzu, huzurlu bir evi ve her türlü zorluğa sabır ve metanetle göğüs gererek yıllara meydan okuyan annelerimizi getirir. "Açılsa üstüm biraz, duyar da gece yarısı/Kalkar yatağından gelir/Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca/Bilirim anamın elidir. /Bir merhamet, bir sıcaklık, bir gurur/Yavrum diyen sesinde /Ve huzurun günde beş vakit nabzı vurur/Beyaz tülbentinde, seccadesinde." dizeleri gönül dünyalarımızın fazilet timsalleri analarımızı en güzel haliyle anlatmaktadır. Bu vesileyle 1955 yılında ülkemizde kutlanan ilk Anneler Günü'nde "Yılın Annesi" seçilen Nene Hatun başta olmak üzere, geçmişten günümüze vatanımızın zor zamanlarında sorumluluk alarak istiklal ve hürriyet uğruna mücadele eden kahraman annelerimizi, şehit annelerimizi ve onların şahsında evlat özlemi çeken tüm anneleri hürmetle yad ediyorum. Her türlü şartta annelik görevlerini eksiksiz yerine getiren annelerimize; aile bireyleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde geçecek bir ömür temenni ediyorum. Anneler Günümüz kutlu olsun!" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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