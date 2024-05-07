Erzurum'da TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Başladı

Erzurum Valiliği tarafından personel eğitim seminerleri kapsamında planlanan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, şehrimizdeki resmi kurumlardan temsilcilerin katılımıyla TÜİK Eğitim Salonunda başladı.

Türk Standartları Enstitüsü Marmara Eğitim Müdürlüğü Uzmanı Fuat Özkök tarafından bir hafta boyunca verilecek eğitimlerde ilk etapta; yönetim sistemi ne istiyor? Ne bekliyor? Kuruluştaki uygulamaları neler olabilir? gibi sorulara cevap aranacak. Eğitimin ilerleyen günlerinde ise yönetim sistemini kurmak ve işletmek için ihtiyaç duyulan dokümantasyon ve sistemin tanımlanmasına yönelik iç tetkik eğitimleri verilecek.

TS EN ISO 9001: Müşteri beklentilerini, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimi olarak ifade ediliyor. - ERZURUM