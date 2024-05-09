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Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı

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Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 2 lise öğrencisi yaralandı.

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Kavga sonrası olay yerinden kaçan E.T. (17), M.İ. (17), F.K. (17) ve B.U. (17) Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Üniversitesi İnceleme Aziziye Erzurum Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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