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Erzurum'da Söğütlü Mahallesi'nde hortum etkili oldu

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Erzurum'da etkili olan olumsuz hava, Söğütlü Mahallesi'nde hortumla kendini gösterdi. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, ancak can kaybı ya da yaralanma olmadı. Hasar tespiti devam ediyor.

Erzurum'da etkili olan olumsuz hava, Söğütlü Mahallesi'nde hortumla kendini gösterdi.

Öğleden sonra başlayan yağmurla birlikte etkisini artıran fırtına Erzurum'a 20 km uzaklıktaki Söğütlü Mahallesi'nde hortuma dönüştü. Köyde bazı evlerin çatısı uçtu, vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti. Alınan bilgilere göre hortumun etkili olduğu mahallede can kaybı ya da yaralanma olmadı. Erzurum Valiliği ve AFAD hasar tespitinin devam ettiğini açıkladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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