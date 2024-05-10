Erzurum Müzesinde Tapu Mirası: 1923-1929 Yılları Arası Erzurum Tapu Portreleri Sergisi Açıldı

Erzurum'da, 1923-1929 yıllarında yaşamış kişilerin portre fotoğraflarının yer aldığı "Tapu Mirası: 1923-1929 Yılları Arası Erzurum Tapu Portreleri" sergisi, Erzurum Müzesinde açıldı.

Atatürk Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Ayşe Özdemir tarafından Rektörlük bünyesinde hazırlanan ve 1923-1929 yıllarında Erzurum'da yaşamış kişilerin tapu kayıtlarındaki portre fotoğraflarından bir kesit, Erzurum Müzesinde sergiye konuldu.

Tunç ile Demir Çağ, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserlerin bulunduğu müzede sergilenen 50 portre, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, böyle anlamlı ve farklı bir çalışmanın yapılmasından dolayı Özdemir'e teşekkür ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür ve sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kopmuştur' bu anlamda kültür ve sanat etkinliklerinin çok kıymetli ve çok anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. 1923-1929 yılları arasında tapu kıyafetlerin o dönemin çok farklı olduğunu yansıttığını görüyoruz. Ayşe hanımın bu denli güzel ve verimli çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da üniversitelerinin sanata ve kültüre verdiği değeri paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Çomaklı, şöyle devam etti:

"Üniversitemizin kuruluşundan bu yana eğitimden araştırma anlamında topluma katkı alanında önemli önemli misyon üstlenirken aynı zamanda sanatı, kültürü ve sporun önemini de her zaman vurgulamıştır. sanatsal ve kültürel faaliyetler öğrencilerimizin ve personellerimizin kişisel gelişimi sağlamının yanı sıra topluma ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerinde önemli katkı sağlamaktadır."

Ayşe Özdemir ise serginin 1923-1929 tarihleri arasında tapu kayıtlarında bulunan fotoğraflarla hazırlandığını belirterek, "1923-1929 tarihlerinde yaşamış insanlarının yüz ifadelerini, giyim tarzlarını, duruşları ve ruh hallerini bizlere yansıtarak bize somut bir pencere açmaktadır." diye konuştu.