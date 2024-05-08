Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, terzilik mesleğini 64 yıldır icra eden Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, terzilik mesleğini 64 yıldır titizlikle icra eden ve geçtiğimiz yıl Ahilik Haftası'nda "Yılın Ahisi" seçilen 75 yaşındaki Sebahattin Sarıkaya'yı ziyaret etti.

Hasırhan Pasajı'nda bulunan ekmek teknesinde Sarıkaya ile bir araya gelen Vali Çiftçi, demli çay eşliğinde esnafla sohbet etti. Ardından Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka'yı da ziyaret eden Vali Çiftçi, pasaj içerisinde hizmet veren esnaf dükkanlarını tek tek dolaşarak temiz rızık ve helal kazanç temennisiyle hayırlı ve bereketli işler dileklerinde bulundu. Vali Çiftçi'ye esnaf ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel eşlik etti. - ERZURUM