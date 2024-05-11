Erzurum'da trafikte çıkan yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı
Şıh Köyü Caddesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada T.L. göğüs bölgesinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.L. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Erzurum'da trafikte çıkan yol verme kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.
Şıh Köyü Caddesi'nde trafikte yol verme meselesi yüzünden 2 sürücü arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada T.L. göğüs bölgesinden bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı T.L. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.