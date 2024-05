Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin Eşi Azime Çiftçi, Dünya Şampiyonu Melek Okuyucu Yörenç'i Kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, Rusya'da düzenlenen Atlı Okçuluk yarışlarında dünya şampiyonu olan Erzurum Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınıf Öğretmeni Melek Okuyucu Yörenç'i ziyaret ederek, başarısından dolayı kutladı.

Melek öğretmen, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. 10 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Melek Okuyucu Yörenç, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti.

Melek öğretmen, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, konu ile ilgili yüksek lisans da yaptı. Bir dönem Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü'nde antrenörlük yapan Yörenç, Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurdu ve yetiştirdiği birçok öğrencisine de yüzlerce kupa ve madalya kazandırdı. Elde ettiği başarılarla Atlı Okçuluk Milli Takımı'na girmeyi başaran Melek öğretmen, Mayıs ayında Rusya'nın Yaroslavl şehrinde düzenlenen Atlı Okçuluk Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katıldı. Bu şampiyonaya 5 sporcu ile ilk kez katılan milli takım, büyük bir başarıya imza attı. Türk kadın milli takımı, ilk kez katıldığı Atlı Okçuluk Kadınlar Dünya Şampiyonasında sergiledikleri başarılı performansla damga vurdu.

Kent Konseyinde düzenlenen kutlama programında başarılı sporcu için şampiyonluk fotoğrafının yer aldığı pasta kesildi. Çiftçi, başarılı sporcuyu tebrik ederek, Melek Öğretmenin Erzurum'un gururu olduğunu söyledi. Çiftçi, başarılı kadınların desteklenmesinin önemine değinerek, kadın sivil toplum kuruluşlarının kadın sinerjisi açısından önemli olduğunu söyledi. Çiftçi ayrıca tüm annelerin, anneler gününü kutladı. Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ise Azime Çiftçi Hanımefendiye duyarlığından dolayı teşekkür ederek, Melek Öğretmenin örnek bir sporcu olduğunu ifade etti.

Kadınlarla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Şerbetçioğlu, " Sayın Valimizin eşi Azime Hanımefendi başarılı sporcumuz konusunda çok duyarlı davrandı. Kendisine kadınlara verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle Azime hanımefendi ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Melek Okuyucu Yörenç, Azime Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Ay-yıldızlı bayrağımızı, sevdamızı omuzlarımızda layıkıyla taşıdık. Aynı hazzı, aynı yükü atlı okçulukta da dünya kürsülerinde tatmak istiyordum ve bunu başardım. Atlı okçulukta da diğer branşlarda olduğu gibi Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, çeşitli grand prix ve uluslararası müsabakalarda Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekip, dünyada ilk kez Rusya'da düzenlenen şampiyonada İstiklal Marşımızı herkese dinlettik. Rusya'da aldığım altın madalyayı Anneler Gününde anneme ve tüm şehitlerimize armağan ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından program pasta kesimi ve hediye takdimiyle sona erdi. - ERZURUM