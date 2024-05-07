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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini kabul etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun, Bölge Sorumlusu Mehmet Akif Fencioğlu ve Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk'ü makamında kabul etti. Heyet, yazın Erzurum'da yapılacak olan UEFA antrenör eğitim programları, profesyonel kulüplerin sezon başı kampları ve futbol turizmi faaliyetleri hakkında Vali Çiftçi'ye bilgi verdi. Ziyarete, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur eşlik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Futbol Federasyonu Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun, Bölge Sorumlusu Mehmet Akif Fencioğlu ve Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk'ü makamında kabul etti.

Heyet, yazın Erzurum'da yapılacak olan UEFA antrenör eğitim programları, profesyonel kulüplerin sezon başı kampları ve futbol turizmi faaliyetleri hakkında Vali Çiftçi'ye bilgi verdi. Ziyarete, Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Çiftçi Kemal Coşkun Emre Öztürk Gençlik Türkiye Erzurum Futbol Spor Spor Güncel Haberler

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