Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Personeline Yangınla Mücadele Eğitimi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, il ve ilçelerde Orman İşletme Müdürlüklerindeki personeli için eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü teknik ekibi, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nde önemli bir eğitim gerçekleştirdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu tür eğitimlere verdiği önem, orman alanlarının korunması ve yangın riskinin azaltılması amacıyla stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitimler, bölgedeki orman yangınlarının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için personelin donanımını güçlendirme yolunda önemli bir rol oynuyor.

Bu tür eğitimler, personelin bilinçlenmesini ve orman yangınlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmelerini sağlayarak, doğal kaynakların korunması için hayati bir rol oynuyor. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı bu eğitim programları, bölgedeki orman yönetimi ve yangınla mücadele kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. - KARS