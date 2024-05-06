Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Erzurum Aziziye'de belediye yönetimi AK Parti'den Yeniden Refah'a geçti. Belediye başkanı olarak seçilen Emrullah Akpunar, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde satışa sunulması için açılan termal seranın Antalya iklimine göre kurulduğu ve ısıtmak için günlük 3 ton kömür yakıldığını açıkladı. Akpunar, "Bu bir akıl tutulması.Sera milyonlarca lira zarar etmiş" sözleriyle tepki gösterdi.

68 BİN NÜFUSLU İLÇENİN 508 MİLYON LİRALIK BORCU

AK Parti'den Yeniden Refah'a geçerek el değiştiren Erzurum'un Aziziye Belediyesi'nde başkan Emrullah Akpunar, düzenlediği basın toplantısında belediyenin borcu ve domates üretimi için kurulan seranın durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

68 bin 251 nüfuslu Aziziye ilçe belediyesinin borcunun 508 milyon 886 bin 670 lira olduğunu açıklayan Akpınar, domates serasının termal suyunun milyonlarca lira harcanarak kömürle ısıtılmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"SERA 10 MİLYON CİVARINDA ZARAR EDİYOR"

Üniversiteden hocalarla serada incelemeler yaptıklarını kaydeden Akpunar,"Gördük ki karlılığı ya da sürdürülebilirliği yoktur. Sera şu an 10 milyon civarında zarar ediyor. Nasıl bir eylem yapar, nasıl karlı bir hale getiririz diye ona bakıyoruz. Kömürle ısıtılması akıl tutulması. Günlük normal bir ısı derecesinde 3 ton, ısı 20'nin üzerine çıkmasıyla günde 4 ton kömür yanacak. Günlük 4 ton kömürün bedeli belli biz de oradan günlük 4 ton domates satacağız. Öbür giderleri hiç koymayalım bir de bundan kar edeceğiz. Hiç öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"600 TON DOMATES ALSALAR KÖMÜRÜN PARASINI ÖDEYEMEZ"

Yaptıkları inceleme sonrasında seranın Antalya iklim şartlarına göre kurulduğunu tespit ettiklerini söyleyen Akpunar, "Seranın bedeli şu an tahmin ediyorum 50 milyon. Bunu yapan mühendise güleceğim geliyor. Birinci ayda zaten durdurmuşlar serayı. Tohumu yurt dışından geliyor. Bir yılda 160 ton domates almışlar, yanan kömüre baktım orayı da söylemiyorum. Bırak 160'ı, 600 ton domates alsa o kömürün parasını ödeyemez." dedi.

AÇILIŞINI MUSTAFA VARANK YAPMIŞTI

Aziziye Belediyesi'nin Temmuz 2022 yılında hizmete açtığı Jeotermal Destekli Domates Serası'nda ilk hasadı dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapmıştı. AK Partili önceki dönem Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Aziziye Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje ile Türkiye'nin en yüksek rakımda yetişen domateslerini kamuoyuna tanıtmıştı.

Yaklaşık 11 dönüm arazi üzerine kurulan termal serada eksi 30 derecede topraksız tarımla ayda 25, yılda 300 ton domates üretimi yapılması planlanıyordu. Aziziye Belediyesi'nin termal domatesleri 'Ilıca' markası ile kentteki Tarım Kredi Kooperatiflerinde de satışa sunulmuştu.