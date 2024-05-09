Üye Girişi
Haberler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'dan aldığı brifing ile müdürlüğe bağlı tesislerdeki faaliyetler ve yatırımlar hakkında bilgilendirildi. Vali Çiftçi'ye ziyaretinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi; Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'dan aldığı brifing ile müdürlüğe bağlı tesislerdeki faaliyetler ve yatırımlar hakkında bilgilendirildi. Vali Çiftçi'ye ziyaretinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Çiftçi İlyas Öztürk Yakup Yıldız Erzurum Gençlik Spor Politika Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title