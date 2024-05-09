Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi; Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'dan aldığı brifing ile müdürlüğe bağlı tesislerdeki faaliyetler ve yatırımlar hakkında bilgilendirildi. Vali Çiftçi'ye ziyaretinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti. - ERZURUM