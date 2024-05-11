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Erzurum'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden hekimler ve öğrenciler yürüyüşe devam ediyor

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Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 26 haftadır sürdürüyor.

Erzurum'da görev yapan hekim, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenledikleri sessiz yürüyüşü 26 haftadır sürdürüyor.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Bazı sağlıkçıların ve vatandaşların çocuklarından oluşan bir grup da sırtlarına yapıştırdıkları 'Zulmü alkışlayamam, zalimi destekleyemem', 'Özgür Filistin', Direnen Gazze'ye bin selam' ve 'Çocuk katillerinin ürününü alma' gibi dövizlerle yürüyüşe eşlik etti.

Çocukların aynı zamanda 'Mescidi Aksa' ezgisini söylediği yürüyüşe, bazı sivil toplum kuruluşları ile çevreden vatandaşlar da katıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktora eğitimi alan Muhammed Cabir, ailesiyle yürüyüşe katılarak sağlıkçıların protestosuna destek verdi.

Muhammed Cabir, grup adına yaptığı açıklamada, bu savaşın sadece askeri çatışma olmadığını, uluslararası hukuk kurallarının ve insanlık hukukun çiğnendiği ve dünyanın çifte standartlarını ortaya çıkaran bir hareket olduğunu söyledi.

"Zulme karşı küresel dayanışmaya ihtiyacımız var"

Büyük güçlerin, masumları öldürmek ve medeniyeti yok etmek için zalimi desteklediği, en son teknolojik silahlarla bir araya geldiğini dile getiren Cabir, şunları kaydetti:

"Biz Filistin halkı olarak bu zalim işgal altında 75 yıldır acı çekiyoruz. Özgürlük ve onur talep ediyoruz. Diğer halklar gibi haklı bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kurmak istiyoruz. Zulme karşı küresel dayanışmaya ihtiyacımız var. Suçlulara yaptırım uygulanmasına ve gasbedilen haklarımızın iadesine ihtiyacımız var. Bu zulme karşı birlikte durmalı ve Müslümanların üzerindeki zulmü kaldırmak için birlikte çalışmalıyız. Her birinizin dayanışması ve desteği için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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