Erzurum'da Nisan Ayında 15 Trafik Kazası Meydana Geldi

Erzurum'da jandarma bölgesinde Nisan ayında 15 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2024 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Nisan ayı içinde 15 yaralamalı-ölümlü kazada, 6 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Kazalarda hayatını kaybeden olmazken 33 kişi yaralandı. 2024 yılı ilk dört ayında ise 48 yaralamalı-ölümlü kazada, 21 maddi hasarlı kaza gerçekleşti ve toplam 113 kişi yaralandı. - ERZURUM