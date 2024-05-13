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Erzurum'un Uzundere ilçesinde Doğu Anadolu'nun en büyük serasında üretim hız kesmeden devam ediyor

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Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Doğu Anadolu'nun en büyük serasında salatalık, marul, soğan, kara lahana ve domates gibi birçok sebze çeşidi üretilerek Erzurum ve ilçelerinin sebze ihtiyacı karşılanıyor. Sera sahibi Arslan Olgun, ürettiği ürünleri hem serada hem de semt pazarlarında tüketicilere ulaştırıyor. Ayrıca serada tavuk çiftliği bulunan Olgun, yumurta üretimi de yapıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Doğu Anadolu'nun en büyük serasında üretim hız kesmeden devam ediyor.

Sera sahibi Arslan Olgun, salatalık, marul, soğan, kara lahana ve domates gibi birçok sebze çeşidini üreterek Erzurum ve ilçelerinin sebze ihtiyacını karşılıyor. Olgun, ayrıca serada yaptığı satışın yanı sıra semt pazarlarına da giderek ürünlerini tüketicilere ulaştırıyor.

Yıllardır cam serada sürdürdüğü sebze üretiminin yanı sıra tavuk çiftliği de bulunan Arslan Olgun, yumurta üretimiyle de faaliyet gösteriyor.

Serasına gelen vatandaşlar, kendi topladıkları ürünleri taze taze satın alabiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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