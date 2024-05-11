Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2. OSB'de incelemelerde bulundu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, önceki dönem İçişleri Bakanı olan Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz ile birlikte 2. Osb'de incelemelerde bulundu.

Aziziye ilçesinde eski Ulaştırma Birliğine ait arazide yapımı devam eden fabrikaları yerinde inceleyen Vali Çiftçi, proje hakkında 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya'dan bilgi aldı. - ERZURUM