Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 lise öğrencisiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Erzurum'da 2 lise öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir lisenin bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden B.U. (17) ve E.T. (17) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.İ. (17) ile F.K. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 Mayıs'ta özel bir lisenin bahçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada E.G. (16) ve H.D. (16) yaralanmış, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri kavgayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Erzurum 3.Sayfa Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

 İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

İsrailli temsilci, Birleşmiş Milletler'in Filistin kararını imha makinesine attı

 CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title