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Erzurum'da Okul Sporları Taekwondo Müsabakalarında Oltulu Sporcular İl Birincisi Oldu

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Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Müsabakaları Minik Erkekler müsabakalarında Oltulu sporcular il birincisi oldu. Antrenör Hacer Dalmış ve yardımcı antrenör İbrahim Dalmış'ın çalıştırdığı öğrenciler başarılı sonuçlar alarak ilçeye gurur yaşattı.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Müsabakaları Minik Erkekler müsabakalarında Oltulu sporcular il birincisi oldu.

Antrenör Hacer Dalmış ve yardımcı antrenör İbrahim Dalmış'ın çalıştırdığı öğrenciler başarılı sonuçlar alarak ilçeye gurur yaşattı. Okul Sporları Taekwondo Müsabakaları minik erkekler 27 kiloda Muhammed Yekta Ay ve küçük erkekler 33 kiloda Mert Eroğlu il birincisi oldu. Sporcular ve hocaları başarılarında desteklerini esirgemeyen Oltu Gençlik Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt ve Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Osman Yeşilyurt'a teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Dalmış Erzurum Spor Oltu Spor Güncel Haberler

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