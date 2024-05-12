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Erzurum'da sağanak ve dolu etkisi

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler zorluk çekerken, park halindeki araçlar dolu tanecikleriyle kaplandı. Erzurum Valiliği ise kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Erzurum'da sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Palandöken ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin ilerlemekte zorluk çektiği kentte, dolu tanecikleri park halindeki araçlar üzerinde birikti.

Erzurum Valiliği sosyal medya hesabından kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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