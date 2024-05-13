Erzurum Havalimanı'nda Uçak Seferleri ve Yolcu Sayısı Arttı

2023 yılı Nisan ayına göre, 2024 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 9, ticari uçak seferi sayısı yüzde 12, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı yüzde 28 oranında artış gösterdi.

DHMİ Erzurum Havalimanı Nisan ayı verilerini paylaştı. 2023 yılı Nisan ayına göre, 2023 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 9, ticari uçak seferi sayısı yüzde 12, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı yüzde 28, taşınan yük sayısında ise yüzde 37 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 2 bin 511 iç, 44 dış hat üzerinden olarak toplam 2 bin 555 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 10 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 27 oranında düşüş kaydetti, toplam uçuş sayısı ise yüzde 9'luk artış gösterdi. Havalimanından 2023 yılı Nisan ayında 2 bin 279 iç, 60 dış, toplam 2 bin 339 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı 4 Aylık Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 397 bin 570, dış hatta 2 bin 86, toplam 399 bin 656 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2023 yılı Nisan dönemine göre, yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 29 oranında arttı, dış hatlarda yüzde 33 oranında düşüş yaşandı. Toplamdaki artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. 2023 yılında havalimanından iç hatta 308 bin 425, dış hatta ise 3 bin 123 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2024 Ocak - Nisan döneminde il havalimanından 2 bin 247 iç, 16 dış hatta olarak toplam 2 bin 263 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 12 oranında artış kaydedildi, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 27 oranında düşüş yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 12 oldu. 2023 Nisan ayında havalimanından 2 bin 7 iç, 22 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 3 bin 421, dış hatta 18, toplam 3 bin 440 ton yük taşındı. Nisan döneminde taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 38, toplamda ise yüzde 37 oranında arttı, dış hatlarda taşınan yük miktarı ise yüzde 44 oranında düşüş gösterdi. Havalimanından 2023 yılı Nisan ayında iç hatta 2 bin 485, dış hatta ise 33 ton yük taşınmıştı. - ERZURUM