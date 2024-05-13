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İspirli Sporcular Bölge Taekwondo Müsabakalarında Başarı Elde Etti

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Erzurum'da düzenlenen bölge Taekwondo müsabakalarında İspirli sporcular, elde ettikleri başarı ile gururlandırdı. İspir Spor Eğitim Merkezi'nde çalışan sporcular, Mustafa Bulut nezaretinde ortaya koydukları performansla takdir topladı. İspirli minikler, 6 sporcuyla katıldıkları müsabakalarda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular, aldıkları madalyalar için hocaları Mustafa Bulut ve Hilal Turan'a teşekkür etti.

Erzurum'da düzenlenen bölge Taekwondo müsabakalarında İspirli sporcular elde ettikleri başarı ile gururlandırdı.

İspir Spor Eğitim Merkezi'nde Mustafa Bulut nezaretinde çalışan sporcular bölge müsabakalarında ortaya koyduğu performans ile takdir topladı.

Uzun zamandan beri İstanbul ve Ankara'da çeşitli spor kulüplerinde antrenörlük yapan Taekwando hocası Mustafa Bulut, ilçede spor eğitim merkezi kurarak gençlerin spora yönelmelerini sağladı.

Bölge müsabakalarına İspirli minikler damgasını vurdu. 6 sporcuyla katıldıklarını elemelerde 2 altın 2 iki gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcularda aldıkları madalyalardan dolayı mutlu olduklarını belirterek hocaları Mustafa Bulut ve Hilal Turan'a teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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