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Erzurum Trafik İstatistikleri Açıklandı

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TÜİK, 2024 Nisan ayı dönemi Erzurum trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında bölge illeri arasında 3. sırada yer aldı. Ayrıca, Nisan ayında 5 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

TÜİK 2024 Nisan ayı dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3'üncü sırada yer aldı.

Erzurum Trafik Verileri

Erzurum'da Nisan ayında 3, yılın ilk 4 ayında kaydedilen trafik kazalarında 5 kişi yaşamını yitirdi. İlde Ocak - Nisan döneminde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 13,13, ülke toplamında ise yüzde 0,57'lik oran gösterdi.

Erzurum Nisan 2024 Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 2024 Nisan ayı döneminde 149 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 170 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, kazalarda 257 kişi ise yaralandı.

Erzurum Ocak - Nisan Dönemi

Erzurum'da bu yılın Ocak - Nisan ayları kapsamında 424 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 774 maddi hasarlı kaza kaydedildi. 4 aylık düzeyde yaşanan trafik kazalarında 728 kişi yaralandı, 5 kişi yaşama veda etti.

Doğu Anadolu Verileri

Bölgede, bu yılın ilk 4 ayında 3 bin 227 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 4 bin 426 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 37 kişi yaşamına veda etti, 5 bin 702 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,34'lük oran gösterdi.

Ülke Verileri

Ülkede, bu yılın Ocak - Nisan ayları diliminde 74 bin 266 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 110 bin 324 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Ülkede yaşanan kazalarda 791 kişi yaşamına veda etti, 107 bin 410 kişi yaralandı.

Erzurum'un Bölge Toplamındaki Oransal Verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 13,13'lük oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,48, kaybedilen kişi sayısı yüzde 13,51, yaralı sayısı ise yüzde 12,76'lık oran verdi.

Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Nisan 2024 sonuçları itibariyle Ağrı'da 208, Bingöl'de 196, Bitlis'te 159, Elazığ'da 362, Erzincan'da 257, Erzurum'da 424, Hakkari'de 68, Kars'ta 118, Malatya'da 668, Muş'ta 104, Tunceli'de 52, Van'da 461, Ardahan'da 38, Iğdır'da 112 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı Dağılımı

Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan il oldu. TÜİK verilerine göre, Yılın ilk 4 ayında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 2, Bingöl'de 6, Bitlis'te 2, Elazığ'da 4, Erzincan'da 1, Erzurum'da 5, Kars'ta 2, Malatya'da 8, Muş'ta 3, Tunceli'de 1, Van'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

Bölge İlleri Yaralı Sayısı

2024'ün Ocak - Nisan döneminde meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 386, Bingöl'de 386, Bitlis'te 305, Elazığ'da 573, Erzincan'da 426, Erzurum'da 728, Hakkari'de 114, Kars'ta 244, Malatya'da bin 145, Muş'ta 196, Tunceli'de 84, Van'da 879, Ardahan'da 79 ve Iğdır'da ise 157 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nisan Ay Erzurum trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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