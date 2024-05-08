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Sağlık Hak Sen Erzurum İl Temsilcisi Gödekmerdan, Sağlık Hak Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcılığına Getirildi

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Sağlık Hak Sen Erzurum İl temsilcisi İlim Gödekmerdan, Sağlık Hak Sen Sendikası genel başkan yardımcılığına atandı. Gödekmerdan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakları için mücadele edeceklerini belirtti.

Sağlık Hak Sen Erzurum İl temsilcisi aynı zaman da Hak Sen Konfederasyonu İl ve Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, Sağlık Hak Sen Sendikası genel başkan yardımcılığına getirildi.

Gödekmerdan'ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan 6. genel kurulunda delegasyonun yoğun desteği ile teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Ankara genel merkez yönetiminde görev alması Erzurum'da da memnuniyetle karşılandı.

Gödekmerdan yaptığı açıklamada, "Beni bu göreve layık gören delegasyona teşekkür ederim. Birlik, beraberlik, samimiyet, cesaret ve liyakatle tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük ve sosyal hakları için yol yürüyeceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda utandırmasın. Temiz bir sayfa ile yolumuza devam edeceğiz. Kavgasız, kimseyi kötülemeden, kimseye rakip olma ya da kimseyi bölme hedefi olmadan kendi yolumuzda, doğru bildiğimizle ilerleyeceğiz" dedi.

Hedeflerinin sadece bilimsel verilere dayalı, çalışan hak ve kazanımları için mücadele edebilmek, mesleki saygınlık ve refahı artırabilmek olduğunu ifade eden Gödekmerdan, "Sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarımızla hep birlikte sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu süreçte bize olan umudu, heyecanı, inancı bizim yarınlara dair en büyük motivasyonumuz olacaktır. Sendikal stratejimiz herkesi dışlayarak küçültmek değil, herkesi kucaklayarak büyültmek olacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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