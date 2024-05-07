Erzurum'un sevilen eşrafı Sadık Yücelik dualarla uğurlandı
Uzun yıllar Gürcükapı semtinde esnaflık yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Sadık Yücelik, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca dualarla desteklendi. Bugün Gürcükapı Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Sadık Yücelik Asri Mezarlığa defnedildi. İş ve siyaset dünyasından, STK temsilcilerinden, esnaflardan ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir cemaat, Sadık Yücelik'i dualarla son yolculuğuna uğurladı.
Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Uzun yıllar Gürcükapı semtinde esnaflık yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Sadık Yücelik, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün vefat eden ve bu gün Gürcükapı Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan Sadık Yücelik, Asri Mezarlığa defnedildi.
Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazında iş ve siyaset dünyası, STK temsilcileri, esnaf ve sevenleri hazır bulundu, Sadık Yücelik'i dualarla uğurladı. - ERZURUM