Erzurum'un sevilen eşrafı Sadık Yücelik dualarla uğurlandı

Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Uzun yıllar Gürcükapı semtinde esnaflık yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Sadık Yücelik, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün vefat eden ve bu gün Gürcükapı Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan Sadık Yücelik, Asri Mezarlığa defnedildi.

Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazında iş ve siyaset dünyası, STK temsilcileri, esnaf ve sevenleri hazır bulundu, Sadık Yücelik'i dualarla uğurladı. - ERZURUM