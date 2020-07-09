Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçti
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Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin durdurduğu araçta, 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari'de 52 kilo 400 gram eroin ele geçti
09.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:40

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin durdurduğu araçta, 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Yüksekova'nın Bağdaş köyü Tatlıcak mezrası yakınlarında yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda bagaj kısmına gizlenmiş 103 paket halinde 52 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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