Sakarya'da 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 5 Zanlı Gözaltına Alındı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 araç, Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde durduruldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 12 kilo 100 gram esrar, 2,5 kilogram skunk, 328 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.