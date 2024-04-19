Kırklareli Vize'de kavga ihbarı sonucu eroin ele geçirildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga ihbarı yapılan bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, fişeklenmiş halde eroin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde bulunan Ö.Ş., A.S., E.D. ve H.A. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları alanda arama yaptı. Yapılan aramada 4 fişek halinde 1.9 gram eroin ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ö.Ş. ve A.S. isimli şahıslar tutuklanırken, E.D. ve H.A. isimli 2 şahıs serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ