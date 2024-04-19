Üye Girişi
Haberler

Kırklareli Vize'de kavga ihbarı sonucu eroin ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti ve 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 1.9 gram eroin bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga ihbarı yapılan bölgeye giden polis ekipleri, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alırken, fişeklenmiş halde eroin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Vize ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde bulunan Ö.Ş., A.S., E.D. ve H.A. isimli şahısların üzerinde ve bulundukları alanda arama yaptı. Yapılan aramada 4 fişek halinde 1.9 gram eroin ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Ö.Ş. ve A.S. isimli şahıslar tutuklanırken, E.D. ve H.A. isimli 2 şahıs serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Kavga Vize Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title