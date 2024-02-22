Konya'da Şüphelinin Üzerinde ve Sırt Çantasında 800 Gram Eroin Ele Geçirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde polisinin şüphe üzerine takibe aldığı şüphelinin üzerinde ve sırt çantasında paketler halinde eroin maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin yol kenarına farklı noktalara sakladıklarıyla birlikte 800 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Katır Tepesi mevkisinde yol kenarında yürüyen sırt çantalı bir şahıstan şüphelendi. Etrafı gözetleyerek yürüyen şüpheliyi bir süre takibe alan polis ekipleri, ismi M.Y.B. olduğu belirlenen kişiyi durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 10, sırt çantasında da 34 parça satışa hazır halde eroin ele geçirildi. Şüpheli yapılan ilk sorgusunda 8 paket eroini yol kenarında farklı noktalara sakladığını itiraf etmesi üzerine arama yapıldı. Yol kenarında farklı noktalarda 8 paket halinde eroin maddesi daha ele geçirildi. Toplam 800 gram eroin ele geçiren polis ekipleri, şüpheli M.Y.B.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. Yakalanan uyuşturucu tacirinin yol kenarına sakladığı uyuşturucuların videosunu çekip alıcılarına konum atarak satış yaptığı belirlendi. - KONYA