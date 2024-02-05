Van'da 30 Kilo 100 Gram Eroin Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 29 Ocak-4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.