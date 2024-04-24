Çorlu'da yapılan operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesin'de bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda; 1 kilo 60 gram eroin, bin 568 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 400 lira ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ