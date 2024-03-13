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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin ve 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda, 360 sentetik ecza hap, 51 gram eroin, 34 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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