Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonlarında 194 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda yapılan operasyonlarda 194 kişi tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Şubat ayında çok sayıda operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 473 kilo 60 gram esrar, 46 kilo 552 gram metamfetamin, 1 kilogram 639 gram sentetik kannabinoid, 314 gram eroin, 10 bin 545 adet uyuşturucu hap, 24 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında bin 693 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 194 şüpheli ise tutuklandı. - GAZİANTEP