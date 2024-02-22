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Hakkari Yüksekova'da 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 12 kilo 922 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 922 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-86 Duranlar-2 Operasyonu" düzenlendi.

Bu kapsamda ilçe kırsalında arama faaliyeti yürüten ekipler, 10 kilo 154 gram eroin ve 2 kilo 768 gram morfin ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Jandarma Hakkari Güvenlik Güncel Haberler

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